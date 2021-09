PRF informa que não há mais bloqueios nas rodovias do país - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 09/09/2021 15:35

Após uma manhã movimentada de manifestação dos caminhoneiros em favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há mais bloqueios em nenhuma rodovia do país nesta quinta-feira, 9. Segundo a corporação, 35 pontos de ocorrência já foram reduzidos contando com bloqueios parciais, bloqueios totais e concentração de manifestantes.

No boletim divulgado às 14h30, o Ministério da Infraestrutura afirmou que concentrações foram registradas em 13 estados, mas sem nenhum bloqueio. Apesar do trânsito estar liberado, ainda havia abordagem de veículos de cargas nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Tocantins.

"Está sendo empregado um maior efetivo de PRFs, com deslocamento de policiais de outros Estados para reforço nos pontos de concentração e utilização de nossas aeronaves em suporte operacional. Estamos empregando cerca de 2.000 PRFs e utilizando 5 aeronaves em apoio às nossas equipes", disse a PRF.

"Nossos policiais registram neste momento um crescimento nos pontos de concentração e diminuição nos pontos de bloqueio, indicando assim, um arrefecimento da movimentação, fruto do trabalho de excelência desempenhado pela PRF", completou a corporação.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a dizer que conversaria com os caminhoneiros para que pudessem "tomar uma decisão". Nesta quarta-feira, 8, ainda no início das manifestações, o chefe do Executivo gravou um áudio pedindo a categoria que liberasse os bloqueios nas rodovias.

"Fala para os caminhoneiros aí, que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação e prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres. Então, dá um toque no caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade", pediu.