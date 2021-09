Geral - Manifestaçao caminhoneiros na BR040, na altura da reduc. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Manifestaçao caminhoneiros na BR040, na altura da reduc.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 16:39

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) anunciou, nesta quinta-feira, 9, por meio de Nota Oficial que não apoia e repudia o bloqueio, em rodovias, promovido por caminhoneiros em 15 estados do Brasil.

O comunicado destaca que a instituição desconhece qualquer objetivo profissional nas pautas apresentadas pelos caminhoneiros, e que os bloqueios podem trazer sérios transtornos econômicos para o país, impactando no abastecimento das cidades, em uma época já bastante conturbada por conta da pandemia do novo coronavírus.

Confira na íntegra:

"A CNT (Confederação Nacional do Transporte), entidade máxima de representação do setor de transporte no Brasil, vem acompanhando com preocupação os registros de paralisações com bloqueios do tráfego em diversas rodovias do país.



A entidade informa que não apoia nenhum tipo de paralisação e reafirma o compromisso do setor transportador com a sociedade e com o inegociável direito de ir e vir. A CNT também esclarece que desconhece o teor da pauta desses profissionais.



Os bloqueios nas rodovias, alerta a Confederação, podem provocar sérios transtornos à atividade econômica, impactando diretamente o abastecimento das cidades brasileiras, em um contexto ainda marcado pela pandemia da covid-19. Poderá haver graves dificuldades para realizar o transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis – atingindo assim a produção, o comércio e, por extensão, o consumidor final.



A CNT conta com a ação dos governos federal e estaduais para assegurar às empresas de transporte rodoviário de cargas o seu pleno exercício. Nesse sentido, a entidade espera que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) – instituição reconhecida pela excelência na sua atuação – trabalhe, decisivamente, para retirar os bloqueios e garantir a segurança nas nossas estradas. A Confederação enviou ofício, nesta quinta-feira, 9, ao diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, solicitando que o órgão adote todas as medidas para assegurar o direito de ir e vir e de livre circulação nas rodovias em todo o país.



Asseguradas tais garantias, as transportadoras asseveram o restabelecimento da normalidade no abastecimento do país."