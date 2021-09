Eleitores de cinco municípios voltam às urnas neste domingo - Foto: Reprodução / Agência Brasil

Publicado 11/09/2021 17:32 | Atualizado 11/09/2021 17:34

Rio - Eleitores de quatro municípios brasileiros voltam às urnas neste domingo (12) para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos. Entre as cidades em que ocorrerão novas eleições estão Silva Jardim (RJ), Santa Maria Madalena (RJ), Pedra do Anta (MG), Campo Grande (AL) e Gado Bravo (PB). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os escolhidos na votação deste domingo exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024.

Somente estão aptos a votar aqueles que já possuíam domicílio eleitoral no município em 14 de abril de 2021 e os locais de votação poderão ser consultados no aplicativo e-Título ou ainda no site do tribunal. Já o horário de votação foi ampliado em uma hora, com as seções eleitorais funcionando mais cedo, a partir das 7h e encerrando às 17h. O voto na urna eletrônica acontecerá sem a identificação biométrica por conta da pandemia.

Os pleitos suplementares acontecem por determinação do TSE, que julgou indeferidos os registros dos candidatos que haviam obtido maioria de votos na eleição de 2020 em Santa Maria Madalena. Em Silva Jardim, houve irregularidades no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PROS, partido que integra a coligação da chapa vitoriosa no município. Como as candidaturas estavam sub judice, os prefeitos eleitos nos dois municípios não chegaram a ser diplomados.



O candidato eleito para a prefeitura de Gado Bravo no pleito de novembro de 2020 foi impedido de assumir o cargo por causa de decisão da Justiça Eleitoral devido à Lei da Ficha Lima.



Após as eleições do dia 15 de novembro, o plenário do TSE também indeferiu o registro de candidatura do prefeito reeleito no município de Campo Grande, determinando a realização de uma nova eleição.



O motivo do indeferimento do registro de candidatura dele foi a condenação por ato doloso de improbidade administrativa. A eleição havia sido marcada para o dia 11 de abril, mas foi suspensa por causa do aumento de casos da Covid-19 no município.



Em Pedra do Anta, a prefeita eleita teve o seu registro de candidatura indeferido em razão de inelegibilidade decorrente de condenação, pela justiça estadual (TJMG), por improbidade administrativa, com suspensão de direitos políticos.