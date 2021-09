Suspeito atira em si próprio durante assalto - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:42

Um homem suspeito de assaltar uma loja de conveniências em Figueira, Região Norte do Paraná, morreu, no último domingo, 12, depois de acertar acidentalmente um tiro contra si próprio durante o assalto. Segundo a Polícia Militar, o criminoso estava acompanhado por outros dois assaltantes.

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local registrou o momento em que um rapaz de casaco verde, acaba atirando no próprio pescoço. O suspeito, que ainda não foi identificado, veio a óbito no local, os outros dois fugiram e ainda não foram localizados