Fiocruz já disponibilizou 93,6 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 14/09/2021 13:43

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), realiza, nesta terça-feira, 14, a entrega de 1,7 milhão de doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19. Com a liberação, a Fiocruz já disponibilizou 93,6 milhões de doses do imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a fundação, a saída ocorre em duas remessas, uma com 50 mil doses diretamente para o estado do Rio de Janeiro e outra para o almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde, para distribuição aos demais estados. "Ainda estão previstas mais entregas da vacina no decorrer da semana. Os quantitativos e datas serão informados à medida em que forem concluídas as análises do controle de qualidade", informou em nota.



"As entregas semanais até o fim do mês estão garantidas, e Bio-Manguinhos/Fiocruz aguarda novas remessas do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A instituição realiza a liberação das vacinas ao Ministério da Saúde, que as distribui para os estados e estes aos municípios, cabendo aos gestores a decisão sobre o uso das doses", finalizou a Fiocruz.