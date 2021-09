Governador de São Paulo, João Doria - Divulgação

Publicado 18/09/2021 15:47

São Paulo - O governador do estado de São Paulo, João Doria, disse neste sábado, 18 que, caso vença as prévias do PSDB, buscará uma mulher para ser vice de chapa na sua candidatura à presidência da República.

“Se tivermos oportunidade de vencer, além de dialogar com vários outros partidos, vamos buscar uma mulher para ser vice na chapa do PSDB na Presidência da República”, disse o político durante encontro do PSDB Mulher realizado em São Paulo.

Segundo o tucano, trata-se de uma decisão própria, e não do partido. O governador conta com o apoio da presidência nacional do PSDB mulher, ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius.

“O PSDB é conhecido como um partido do muro, mas é porque a gente gosta de subir e olhar os dois lados. Tenho 30 anos de relação com Doria, de política vivida. Eu, pessoalmente, sou João Doria”, disse Yeda.

As prévias do partido ocorrerão no dia 21 de outubro. Doria disputará com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-senador Arthur Virgílio (AM).