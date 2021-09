Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 18/09/2021 16:27 | Atualizado 18/09/2021 16:50

Cerca de 51% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem potencial para dar um golpe. Na prática, isso significa que um a cada dois cidadãos do país pensam dessa forma, conforme mostrou a pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado, 18.

Questionados, 30% dos entrevistados consideram que "há muita chance de Bolsonaro dar um golpe de Estado", enquanto 20% acham que existe "um pouco de chance" e 45% acredita que não há nenhuma chance. Outros 6% não responderam.

Considerando a probabilidade do país viver a volta de uma ditadura, 20% dos participantes acreditam que há muitas chances, 31% consideram que existe "um pouco de chance", 45% afirmam que não acreditam nessa possibilidade e 5% afirmaram que não sabem.

Quando se trata de regime político, 70% dos brasileiros consideram que a democracia é a melhor opção. O quantitativo é cinco pontos percentuais menor do que no levantamento anterior, realizado em junho do ano passado.

Para essa pesquisa, foram ouvidos 3.667 brasileiros entre os dias 13 e 15 de setembro, uma semana após os atos do 7 de setembro, marcados por discursos que incitavam o ataque às instituições democráticas.