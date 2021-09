Bombeiro desaparece no litoral paranaense - Reprodução/TV Globo/Portal da Cidade

Publicado 18/09/2021 21:31

Um bombeiro, de 34 anos, desapareceu no mar em Guaratuba, no Paraná, na tarde deste sábado, 18, por volta das 14h45. De acordo com o portal UOL, ele estava com a sua família, de folga, no Balneário Coroados, quando seu irmão começou a se afogar.

Imediatamente, o bombeiro entrou na água para resgatá-lo. O irmão, de 25 anos, saiu do mar, mas o bombeiro desapareceu. Um grupo de 35 profissionais trabalharam nas buscas, que foram paralisadas às 18h45 por falta de iluminação natural.

"Anoiteceu e não tínhamos mais como continuar o nosso trabalho. Amanhã logo cedo voltaremos no trabalho de resgate", disse o tenente Rodrigo Malaquias, da Comunicação Social do 8º Grupamento de Bombeiros, ao UOL.