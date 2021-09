Jair Renan e seu pai, Bolsonaro - Reprodução

Publicado 20/09/2021 17:26 | Atualizado 20/09/2021 17:34

Brasília - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou um requerimento para convocar Jair Renan, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, à CPI da Covid no Senado.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é colher um depoimento de Jair Renan sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria, bem como em relação às supostas ameaças a parlamentares.

"Apresentei requerimento para convocar o senhor Jair Renan, para que ele possa dar pessoalmente um alô para a CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos", disse o senador.

Apresentei requerimento para convocar o senhor Jair Renan, para que ele possa dar pessoalmente um alô para a CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos. pic.twitter.com/eOJrqx06Bi — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 20, 2021

Jair Renan e Marconny Faria

A empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, de propriedade de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi aberta com o auxílio do lobista Marconny Albernaz de Faria.

Marconny é apontado pela CPI da Covid como um dos intermediários da Precisa Medicamentos, empresa investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito por suspeita de irregularidades no contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin. O acordo entre o governo federal e o laboratório responsável pela produção do imunizante, inclusive, já foi suspenso.



'Alô CPI'

O quarto filho do presidente Jair Bolsonaro usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (20), para provocar a CPI da Covid, mostrando uma imagem com cerca de 10 armas. "Aloooo CPI kkkkk", escreveu Jair Renan Bolsonaro.



A provocação gerou uma reação do senador Rogério Carvalho (PT-SE), suplente da CPI da Covid, no Senado. O parlamentar afirmou em sua rede social que vai levantar uma questão de ordem na CPI contra a provocação. "Nós não estamos de brincadeira, e não vamos aceitar ameaças veladas. Já chega de molecagem com incitação à violência", afirmou.



Em dois "stories", o filho do presidente relata estar visitando a loja de "um grande amigo". "Sabe o que o cara vende? Arma. Brinquedo", disse, aos risos. Ao mostrar a imagem do amigo, ele escreveu "Alooo CPI kkkk" e identificou a loja pelo nome.

*Com informações do Estadão Conteúdo