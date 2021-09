Sergio Moro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/09/2021 18:27 | Atualizado 23/09/2021 18:28

Rio - Conforme informações divulgadas na última quarat-feira (22) pela imprensa, há uma previsão para que o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, chegue hoje ao Brasil para discutir seu futuro político.



Em um primeiro momento, cogitou-se que Moro poderia tentar se candidatar à Presidência da República, de acordo com o jornalista Guilherme Amado, do "Metrópoles". No entanto, segundo a jornalista Bela Megale, colunista do jornal "O GLOBO", o ex-ministro estaria mais propenso a tentar uma vaga no Senado. Isso porque a família de Moro não gostaria de enfrentar a tensão de uma campanha à Presidência em 2022.

Em seu retorno ao Brasil, o ex-juiz deve passar por São Paulo, Paraná e Brasília. No Paraná, Moro vai visitar a mãe, em Maringá, e a filha, em Curitiba. Além disso, ele tem encontro marcado com senadores e dirigentes do Podemos, em Brasília.

O partido ainda insiste para que Moro se candidate à Presidência da República no próximo ano. Ele tem vivido em Washington, nos Estados Unidos, e diz estar dividido quanto a voltar ao Brasil de forma definitiva para concorrer a algum cargo político no ano que vem.