Ao todo, serão votados 58 requerimentos. - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 23/09/2021 18:21 | Atualizado 23/09/2021 18:55

No final da sessão desta quinta-feira, 23, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou novos requerimentos. Entre eles está a aprovação de homenagens às vítimas da covid-19, a convocação do Secretário da Saúde de SP, Jean Gorinchteyn, e a quebra de sigilos da empresa que prestou serviços à Precisa Medicamentos.



Uma delas foi aprovação do requerimento do relator Renan Calheiros (MDB-AL) para tratar da realização da cerimônia de homenagem às vítimas da covid-19. Além desta pauta, os senadores aprovaram o pedido do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) convocando Gorinchteyn para esclarecer uma possível subnotificação de mortes por covid-19 no estado.



A aprovação foi feita após denúncias feitas à CPI. Há a suspeita sobre os dados de São Paulo que foram confirmadas pelo diretor da Prevent Senior, Pedro Batista Junior, de que a operadora trocava o CID da doença após 14 dias de o paciente ter apresentado os primeiros sintomas ou após 21 dias, no caso de pacientes com passagem pela UTI, de forma a identificar que estes já não necessitavam mais de isolamento.



Também foi aprovado o pedido do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), com relação a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Barão Turismo. Segundo o parlamentar, a empresa recebeu grande quantidade de dinheiro da Precisa Medicamentos e é necessário esclarecer a origem do dinheiro e as reais atividades prestadas pela empresa.



Vieira apresentou requerimentos solicitando a quebra de sigilos de Rafael Barão e da empresa Barão Turismo, e a convocação e quebra de sigilos de Cássio Santos Ramos. Segundo ele, o objetivo é desvendar corrupção na atuação de lobistas ligados ao depoente Danilo Trento.



"Esses nomes chegam pela análise dos RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira), que apontam uma transferência de recursos entre essas pessoas, com reflexos no contato com parlamentares, infelizmente inclusive integrantes desta Casa", afirmou o senador. O depoente negou-se a revelar ao senador se tem relação com Cássio Ramos.

Mais cedo, a comissão aprovou uma nova convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang, sócio da Havan, que teria participado de campanhas para desinformar a população acerca do combate à covid-19. O depoimento está marcado para a próxima quarta-feira, 29. Hang já havia sido convocado pela comissão. Os senadores também aprovaram a oitiva da advogada Bruna Morato, que representa os médicos da Prevent Senior. Eles elaboraram um dossiê sobre irregularidades no tratamento de pacientes com covid-19.

*Com informações da Agência Senado