21.308.178 brasileiros já forma infectados com o novo coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/09/2021 18:29

O Brasil registrou 648 novas mortes em razão da covid-19 nas últimas 24 horas. Com o índice, o país chega a 592.694 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia, em março de 2020. A média móvel de casos, que leva em conta os registros dos últimos sete dias, está em 532.



O número de casos confirmados no período foi de 24.611, totalizando 21.308.178. A média móvel dos diagnósticos positivos ficou em 34.166.

Em razão da mudança nos sistemas que contabilizam os dados da pandemia, o estado de Minas Gerais informou que revisou seus dados e incorporou registros antigos, o que pode impactar nos números do dia.



Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conass informa os dados referentes a pandemia da covid-19. Hoje, por problemas técnicos, o estado do Acre não reportou os números do dia, e manteve o balanço divulgado ontem, 19.



De acordo com o Johns Hopkins, 230.422.803 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.724.238 foram a óbito em todo o mundo. A universidade aponta que 6.017.980.752 doses da vacina já foram aplicadas.