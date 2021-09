Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 700 mil doses da vacina Covid-19 - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 700 mil doses da vacina Covid-19Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 24/09/2021 18:14 | Atualizado 24/09/2021 18:42

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), entregou, nesta sexta-feira, 24, mais de 2 milhões de doses da vacina Covid-19 (recombinante) ao Ministério da Saúde. Com a liberação feita nesta sexta, a fundação soma o total de 4,5 milhões de doses entregues nesta semana.



Com a liberação, a Fundação alcança aproximadamente 101 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em apenas oito meses, sendo um marco na atuação da instituição no combate à pandemia.



A remessa foi entregue no almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde, para de lá ser distribuída aos estados.

Em uma nota divulgada na terça-feira, 21, o Instituto foi selecionado pela Organização Pan-americana de Saúde (Opas) como centro regional para o desenvolvimento e a produção de vacinas contra a covid-19 na América Latina.

"O instituto tem uma longa tradição na fabricação de vacinas e fez avanços promissores no desenvolvimento de uma vacina de mRNA inovadora contra covid-19", diz a Opas em nota divulgada nesta terça-feira, 21.