Motociata pró-Bolsonaro Reprodução

Publicado 28/09/2021 18:51

Brasília - O Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma auditoria, a pedido da CPI da Covid, sobre as motociatas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A pauta foi incluída na sessão reservada desta quarta-feira (29), e a sessão será sigilosa.



Segundo informações do Metrópoles, o relator será Raimundo Carreiro, ministro do TCU alinhado a Bolsonaro e que chegou a ser cotado para assumir a vaga de embaixador em Lisboa.

Segundo o site, o governo federal gastou R$ 231,3 mil com a motociata de Bolsonaro no Rio de Janeiro, em 23 de maio, e R$ 476 mil com o evento realizaado em São Paulo, em 12 de junho.