Publicado 30/09/2021 17:13

Um homem de 56 anos foi encontrado morto e com perfurações de faca nas costas, na madrugada desta quinta-feira, 30. Segundo a Polícia Militar do Paraná, ele foi morto após negar carona para um colega de trabalho.



A vítima foi encontrada em uma estrada em Icaraíma, na região noroeste do Paraná. A PM informou que o homem havia comprado dois litros de bebida alcoólica para colegas de trabalho e depois recusou dar carona para um deles.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já estava sem vida ao ser resgatado. Buscas chegaram a ser feitas, mas o autor do crime não foi encontrado.



A Polícia Civil deve continuar com as investigações sobre o crime.