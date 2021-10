Covid-19 - Reprodução

Publicado 02/10/2021 18:19 | Atualizado 02/10/2021 18:22

São Paulo - O Brasil registrou 468 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e atingiu a marca de 597.723 mil óbitos desde o início da pandemia no país. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



De acordo com o levantamento, o país registrou 13.466 mil novos casos da doença em 24 horas. Com isso, o Brasil obtém 21.459.117 diagnósticos confirmados da doença.

O estado de Minas Gerais foi o que registrou o maior número de casos em um dia, com 2.539 diagnósticos. Rio de Janeiro informou 161 mortes nas últimas 24 horas, o estado com maior número de registros.



O Conass aponta que o Acre é o estado com menos casos e mortes nas últimas horas. Segundo o levantamento, apenas 1 caso foi registrado e nenhuma morte confirmada.

Rondônia não apresentou informações ao Conass devido aos problemas com o sistema de coleta de dados. A secretaria de saúde do estado disse que pretende resolver o problema no decorrer desta semana.



Vacinação

O painel de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde informou que até o momento 228 milhões doses foram aplicadas. Os dados mostram que pouco mais de 140,5 milhões receberam apenas a primeira dose, enquanto 86,7 milhões já estão totalmente imunizados.



Segundo o levantamento, São Paulo é o estado que apresenta o maior número de imunizados, com 58,8 milhões pessoas vacinadas. Roraima, tem 483 mil imunizados, o estado com menor índice de vacinação.