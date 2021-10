Ataque deixou cinco mortos na fronteira com o Paraguai - Reprodução

Publicado 12/10/2021 10:54 | Atualizado 12/10/2021 11:21

Morreu, na manhã desta terça-feira, a quinta vítima da chacina do último sábado, 09, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A estudante brasileira Rafaelli do Nascimento Alves, 19 anos, estava hospitalizada há três dias, porém não resistiu aos graves ferimentos. A morte foi confirmada pelo responsável pelas investigações, Crio Hugo Grance, em entrevista à ABC TV.

Todas as mortes ocorreram em um intervalo de 24 horas e as autoridades - brasileiras e paraguaias - investigam a possibilidade dos assassinatos estarem relacionados. No Brasil, a PF trabalha com a possibilidade das mortes estarem ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).



Segundo apurações do serviço de inteligência do Paraguai, o alvo dos tiros realizados na chacina era Osmar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, que foi alvo de mais de 100 tiros, onde 31 o atingiram. Osmar usava o codinome 'Bebeto'. O PCC o acusou de fornecer informações a polícia paraguaia para prender o 'Bebezão' - Weslley Neres dos Santos - em março deste ano.



'Bebezão' havia assumido o posto de Giovanni Barbosa da Silva, de 30 anos de idade, conhecido como 'Koringa', do comando do PCC no Paraguai, bem como a coordenação do tráfico de drogas e armas na fronteira entre os países.



A polícia do Paraguai prendeu na última segunda-feira, 11, seis brasileiros suspeitos de participar do ataque. As autoridades também apreenderam três carros, documentos brasileiros, peças de valor, como joias e celulares, além de 74 gramas de maconha.



Os brasileiros foram identificados como Hywulysson Foresto, Juares Alvers da Silva, Luis Fernando Armando e Silva Simões, Gabriel Veiga de Sousa, Farley José Cisto da Silva Leite Carrijo e Douglas Ribeiro Gomes.

O caso

No último sábado, 9, foram registrados alguns homicídios e tentativas de execução, em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Os ataques resultaram em quatro mortes, entre elas a de Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de um governador paraguaio. Além da jovem, três brasileiras e um outro homem que acompanhavam Haylee também foram assassinados.

O ataque aconteceu na saída de uma casa noturna na cidade paraguaia, e ainda deixou outras três pessoas feridas, incluindo a estudante de medicina Rafaelli Alves, que veio a óbitona manhã desta terça.

Veja o vídeo:

Ainda não se sabe quem são os criminosos responsáveis pelos crimes, e apesar das suspeitas, as reais motivações ainda são investigadas.

Com informações do portal IG*