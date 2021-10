Dados foram coletados em instituições da rede pública municipal de SP - Divulgação

Publicado 16/10/2021 11:38

As hospitalizações na cidade de São Paulo caíram 90% em relação ao pico da pandemia, foi o que concluiu uma análise feita pela Secretaria Municipal de Saúde com pacientes internados por Covid-19 entre 8 e 28 de setembro. Os dados foram coletados em instituições da rede pública municipal.

Nas três semanas analisadas, 1.082 pacientes foram hospitalizados. No primeiro trimestre do ano, o mais complicado, cerca de 10 mil adultos chegaram a ser internados em período equivalente.

A queda é vista pela equipe como resultado do avanço da vacinação. 87% da população da capital que tem mais de 18 anos já foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Do total de 1.082 internados, 75% já foram vacinados. Destes, 184 já tomaram ao menos a primeira dose, e 633 estão com a imunização completa. Dos vacinados internados, 38% acabaram indo para a UTI. A maioria deles (245 pessoas) já estavam completamente imunizados. E 70 tinham recebido apenas a primeira dose.



Já entre os 263 pacientes que não receberam vacina, 41% foram parar na UTI. O estudo ainda notou que maioria das pessoas internadas (62%) nas três semanas analisadas, em UTI ou na enfermaria, tinham mais de 60 anos.