Zé TrovãoYoutube / divulgação

Publicado 18/10/2021 13:21

Brasília - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria para rejeitar o pedido do caminhoneiro bolsonarista Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, para reverter a prisão preventiva decretada pelo ministro da corte, Alexandre de Moraes.

Zé Trovão é investigado no inquérito que apura os atos antidemocráticos. No último feriado do 7 de setembro, o caminhoneiro publicou vídeos incentivando atos violentos contra o STF e seus ministros.

A prisão preventiva do bolsonarista foi decretada no dia 1º de setembro, mas ela não ocorreu porque ele fugiu do país. Zé Trovão pediu asilo ao México alegando sofrer perseguição política. Quem ingressou com o habeas corpus foram deputados bolsonaristas.

No julgamento que ocorre no plenário virtual, nesta segunda-feira (18), votaram Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Rosa Weber. Assim, os cinco formam a maioria contra a tentativa de Zé Trovão de se ver livre da prisão.