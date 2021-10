Mais de 270 agentes participaram da força-tarefa que procurava por Lázaro - Fabio Lima/Fotos Publicas

Brasília - O caçador José Marcos Rodrigues Pereira, conhecido como Babaçu e que ficou conhecido por ajudar nas buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa, foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás.



O delegado Thales Feitosa disse ao G1 que o homem teria ameaçado a jovem caso ela contasse sobre o abuso para alguém. De acordo com a investigação, o suspeito assediava a vítima há algum tempo antes de cometer o crime.

Ao chegar na delegacia, Babaçu tentou fugir e precisou ser algemado em uma cadeira. Segundo o delegado, o suspeito ainda ameaçou de morte um dos policiais que o prenderam.

"Enquanto estava sob custódia na delegacia, o autuado tentou empregar fuga, porém foi contido por um servidor, instante em que o referido servidor ainda sofreu ameaças de morte por parte do detido", disse Feitosa.

O homem apareceu em imagens, em junho deste ano, ao lado dos policiais que trabalhavam nas investigações sobre o paradeiro de Lázaro.

O criminoso foi morto no final de junho em troca de tiros com a polícia, em Goiás, após 20 dias foragido. O procurado foi o responsável por uma chacina que matou quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no DF, além de outros crimes.