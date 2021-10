Forte chuvas atingiram cidades da Serra Catarinense - Reprodução/Defesa Civil SC

Forte chuvas atingiram cidades da Serra Catarinense Reprodução/Defesa Civil SC

Publicado 29/10/2021 20:29

Ao menos dez municípios da Serra Catarinense foram fortemente atingidos por uma forte chuva de granizo durante a tarde desta sexta-feira, 29. Vargem Bonita, Concórdia, Catanduvas, Irani, Lindóia do Sul, Ipumirim, Jaborá e Joaçaba foram as cidades mais atingidas.



A tempestade danificou prédios comerciais, casas e sedes de órgãos públicos. Segundo a imprensa local, as prefeituras ainda contabilizam os prejuízos.

Em algumas regiões, o fenômeno transformou a paisagem e prejudicou o trânsito. O acúmulo de gelo fez com que a aparência fosse de neve, e os carros foram impedidos de circular.



Para o fim de semana, a previsão é de mais chuva no estado. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um aviso para chuvas de 70mm e 100mm, que podem ser ainda mais volumosas em alguns municípios.