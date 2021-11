Homem foi agredido após usar arma falsa em tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 03/11/2021 15:04

Goiania - Um homem foi agredido após usar uma arma de brinquedo para tentar assaltar uma lanchonete em Anápolis (GO). Câmeras de segurança captaram o momento em que o suspeito deixou o estabelecimento e os funcionários saíram correndo atrás dele.



De acordo com a Polícia Militar, uma viatura passava perto do local quando os agentes avistaram o suspeito já com sinais de agressão, na noite desse domingo (31). Na ocasião, os militares identificaram que a arma que o homem carregava era falsa.

Devido aos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o suspeito, que estava com leves escoriações na cabeça. Segundo a PM, o homem foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Anápolis e, depois, levado para a Central de Flagrantes da cidade, onde ficou detido.

O dono da hamburgueria, que preferiu não se identificar, disse à TV Anhanguera que o ladrão chegou ao local nervoso, o agrediu e pegou dinheiro, um notebook e dois celulares.

Além disso, ele afirmou ter feito uma reunião com seus funcionários e que todos concordaram ter agido de forma errada e no calor da emoção, após tentarem fazer justiça com as próprias mãos.

