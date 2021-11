Mulher foi agredida em uma abordagem por policiais no município de Itabira, interior de Minas Gerais - Reprodução/Twitter

Publicado 06/11/2021 12:02

Uma mulher foi vítima de uma abordagem por policiais no município de Itabira, interior de Minas Gerais, na noite da última sexta-feira, 5. Em imagens que viralizaram na internet, presa ao chão, com uma criança no colo e um menino de aproximadamente 7 anos, internautas se revoltaram ao ver quando um dos PMs imobilizou com o joelho sobre o pescoço da mulher.



O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB), usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso após a repercussão negativa das imagens. Ele relembrou o caso da polícia americana que foi condenada por matar George Floyd. "Vergonha, covardia", concluiu Lage.

Imagens fortes: policiais militares de Itabira/MG prendem mulher com criança no colo e aplicam o golpe do joelho no pescoço que a polícia americana matou George Floyd. Vergonha, covardia. Aconteceu agora, há uma hora, na Av. João Pinheiro, centro da cidade. @pmmg190 pic.twitter.com/689tRbtD9i — Afonso Borges (@afonsoborges) November 6, 2021

Em nota a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), afirmou que durante a abordagem foram apreendidas quatro munições calibre 32 com o homem. "Para impedir a apreensão da arma de fogo, que estava consigo, a mulher se agarrou a uma criança, usando-a como escudo humano e se recusando a largá-la", afirmam os policiais.

"Além da arma de fogo e das munições, uma touca ninja também foi apreendida com o casal.

Sobre a atuação policial, a PMMG esclarece ainda que os fatos serão apurados pela instituição em procedimento administrativo", concluiu a PM em nota.