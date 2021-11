Avião de Marília Mendonça cai na Cachoeira da Serra da Piedade, em Caratinga - reprodução

Publicado 06/11/2021 11:06 | Atualizado 06/11/2021 11:19

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica, saiu do Rio de Janeiro no começo da manhã deste sábado, 6, em direção a Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, para dar início à investigação das causas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça.



“Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ONJ, nesta sexta-feira (5), em Caratinga (MG)”, informou a Força Aérea Brasileira (FAB), em nota.



Os peritos afirmaram que a primeira providência será identificar indícios, fotografar cenas e ouvir relatos de testemunhas. Eles também retiram partes da aeronave para análise e reúnem documentos. O objetivo da investigação do Cenipa é evitar que outros acidentes com características semelhantes ocorram. “A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”, afirmou a FAB.

De acordo com o tenente-coronel Oziel Silveira, chefe do Cenipa III, o acesso à aeronave era difícil, pois havia o risco dela deslizar pela cachoeira por conta da grande quantidade de óleo nas pedras. Por isso, a equipe avaliava a possibilidade de levá-la para outro local.



Ele disse, ainda, que talvez não haja caixa-preta na aeronave, pois não é exigido esse equipamento para modelos de avião como o que transportava a cantora. Destacou, no entanto, que já foi pedido para a Anac as gravações de possíveis conversas entre o piloto e alguma torre de controle. pequeno porte onde viajavam cair no distrito de Piedade de Caratinga.

Além da cantora, outras quatro pessoas morreram após o avião de pequeno porte onde viajavam cair no distrito de Piedade de Caratinga. De acordo com a assessoria de imprensa da Marília, o velório está sendo realizado na Goiânia Arena, localizada na Avenida Fued José Sebba, em Goiânia, desde as 8h da amanhã.