Força-tarefa apreendeu armas e muniçõesDivulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 06/11/2021 21:10 | Atualizado 06/11/2021 21:13

Belo Horizonte - Todos os 26 suspeitos de roubo a banco mortos na ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar em Varginha, Minas Gerais, já foram identificados.



Segundo o UOL, a identificação foi concluída com base no DNA. Dos 26 corpos, 25 já foram entregues aos familiares. Os laudos foram feitos pela Polícia Civil do estado e pela Polícia Federal.

"Além do serviço de identificação dos corpos, a Polícia Civil esclarece que está em curso a investigação de fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos", informou a polícia em nota.

Na operação realizada no último domingo (31), a polícia entrou em confronto com os suspeitos em duas abordagens distintas - na primeira, eles atacaram carros da PRF e da PM, e 18 morreram.

Os outros morreram em uma intensa troca de tiros em uma chácara. A PM apreendeu fuzis, granadas e coletes à prova de balas durante a operação.

Confira os nomes:

Artur Fernando Ferreira Rodrigues

Daniel Antonio de Freitas Oliveira

Darlan Luiz dos Santos Brelaz

Dirceu Martins Netto

Eduardo Pereira Alves

Evando José Pimenta Junior

Francinaldo Araújo da Silva

Gerônimo da Silva Sousa Filho

Gilberto de Jesus Dias

Giuliano Silva Lopes

Gleisson Fernando da Silva Morais

Isaque Xavier Ribeiro

Itallo Dias Alves

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno

José Rodrigo Dama Alves

Julio Cesar de Lira

Luiz André Felisbino

Nunis Azevedo Nascimento

Pietro Henrique Silva da Fonseca

Raphael Gonzaga Silva

Ricardo Gomes de Freitas

Romerito Araujo Martins

Thalles Augusto Silva

Welington dos Santos Silva

Zaqueu Xavier Ribeiro

Adriano Garci