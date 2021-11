Lojas na Feira do Guará, em Brasília - Google Street View

Publicado 06/11/2021 19:05 | Atualizado 06/11/2021 19:07

Brasília - Um homem de 40 anos, identificado pelo Corpo de Bombeiros como Ricardo Menezes Silva, morreu após ser agredido em uma briga na Feira do Guará, centro de popular de compras tradicional de Brasília. As informações são do Metrópoles.



Testemunhas que estavam no local relatam que Silva se desentendeu com um outro homem por causa de um celular, que deu um soco no seu rosto. Ele caiu desacordado, e já no chão, ainda levou chutes na cabeça.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Quando o socorro chegou ao local, a vítima já estava inconsciente. Bombeiros tentaram reanimar o homem por 40 minutos, sem sucesso.

O suspeito de matar Ricardo Menezes Silva tem 30 anos, e foi detido pela polícia. A 4ª Delegacia de Guará está investigando o caso.