Velório de Tarciso Viana, de 37 anos, copiloto de avião que levava Marília Mendonça TV Globo/Reprodução

Publicado 07/11/2021 12:06 | Atualizado 07/11/2021 12:09

Rio - Os corpos do piloto e do copiloto do avião que levava Marília Mendonça e caiu em Caratinga, cidade de Minas Gerais, nesta sexta-feira, foram velados na manhã deste domingo. O piloto Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de 37, foram duas das cinco vítimas do acidente, que matou ainda a cantora sertaneja, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro

Os corpos do piloto e copiloto foram liberados pelo Insituto Médico Legal (IML), de Caratinga, na tarde deste sábado e, em seguida, foram levados para o Distrito Federal, onde viviam com suas famílias, para serem velados e enterrados neste domingo.

Velado no cemitério da Asa Sul de Brasília (DF), Geraldo era natural de Floriano, no Piauí, mas morava no Distrito Federal há cerca de 30 anos. Ele deixa mulher e três filhos. Neste sábado, a filha mais velha, Vitória Medeiros, de 19 anos, prestou uma homenagem nas redes. "És o meu tudo. Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre", disse a jovem, de 19 anos, que compartilhou fotos pessoais.

Já Tarciso era morador de Samambaia, também no Distrito Federal, e deixa dois filhos e a esposa grávida. Pouco antes das 11h, no cemitério de Taguatinga (DF), o corpo deixou a capela para ser sepultado. Dezenas de pessoas comparecerem ao local para prestar homenagens.



Despedida a Marília Mendonça

Após cortejo em carro aberto pelas ruas de Goiânia, o corpo de Marília Mendonça foi enterrado em cerimônia restrita aos familiares, no início da noite deste sábado, no Cemitério Parque Memorial. O carro do Corpo de Bombeiros, que levou o caixão até o local, foi acompanhado por milhares de pessoas. A morte da cantora, aos 26 anos, comoveu o país e foi notícia ao redor do mundo.

O corpo do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, que também faleceu no acidente, foi sepultado durante a mesma cerimônia. Os corpos de Marilia e Abicieli chegaram ao aeroporto de Goiânia na faixa das 10h após serem liberados pelo instituo Médico Legal (IML), de Minas, e saíram em direção ao Goiânia Arena por volta das 11h45, chegando por volta das 12h30. Pouco depois das 13h, as portas foram abertas para o público, que formou uma longa fila para se despedir da Rainha da Sofrência.

Ainda no Goiânia Arena, o caixão foi fechado às 16h42. Na sequência, o corpo da artista saiu em cortejo pelas ruas de Goiânia, passando pela Rua 72, BR 153 e GO 020, até chegar ao Cemitério Parque Memorial, onde o sepultamento aconteceu após às 18h.

Pela manhã deste sábado, entre lágrimas e cantorias, fãs e admiradores formaram fila para aguardar a abertura dos portões às 13h. Estima-se que 100 mil pessoas tenham comparecido ao velório da cantora e compositora.