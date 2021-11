Nas últimas 24h, Brasil tem 59 mortes por covid-19 - Reprodução

Publicado 07/11/2021 19:12 | Atualizado 07/11/2021 19:20

São Paulo - Neste domingo, o Brasil registrou 59 mortes por covid-19. Em relação aos casos, foram 6.115 novos diagnósticos da doença no período.

O país acumula 609.447 vidas perdidas desde o início da pandemia, e soma 21.880.439 infecções confirmadas. As autoridades de saúde alertam que por causa do fim de semana, os números podem estar um pouco abaixo da realidade.

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins não reportaram os dados, e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) manteve as estatísticas do dia anterior no balanço.



A média móvel de óbitos segue com tendência de queda, e fechou o dia em 232 - índice que se compara ao mês de abril de 2020. A média móvel de casos está em 9.941.



O Instituto Johns Hopkins contabiliza que 249.825.817 casos de covid-19 em todo o mundo, e 5.048.445 mortes. Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.