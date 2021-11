Acidente aconteceu na Mogi-Bertioga na manhã deste domingo - Reprodução

Publicado 07/11/2021 14:58

Uma mulher morreu e pelo menos 33 passageiros ficaram feridos na manhã deste domingo, 7, após um micro-ônibus de turismo tombar na rodovia Mogi-Bertioga, no litoral de São Paulo. O acidente ocorreu na pista sentido Bertioga.



De acordo com informações do Globo, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) afirma que o acidente aconteceu por volta das 5h16, na altura do km 86. O micro-ônibus de turismo realizava a descida da serra e, ao se aproximar de uma curva da rodovia, o motorista percebeu uma falha grave no sistema de freios.



O motorista disse aos policiais rodoviários que tentou reduzir as marchas, porém, não conseguiu e o veículo bateu contra a guia, invadindo a pista sentido Mogi das Cruzes. Em seguida, o micro-ônibus tombou na faixa da direita da rodovia.



Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorristas da Riviera de São Lourenço foram para o local para socorrer as vítimas. Uma mulher morreu no local e os demais passageiros foram levados para unidades de saúde da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



Segundo a Prefeitura de Bertioga, 33 pessoas deram entrada no hospital municipal. Todos estão recebendo atendimento na unidade e um caso mais grave foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.



De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra o trecho, por volta de 10h50, havia 7 quilômetros de congestionamento devido ao acidente, na pista sentido Mogi das Cruzes.