Bombeiros informam que não há sem vítimas no local - Reprodução/Twitter

Publicado 07/11/2021 14:39 | Atualizado 07/11/2021 14:54

Incêndio em prédio comercial na avenida Santo Amaro, no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo, 7, mobilizou 14 viaturas do corpo de bombeiros. A fumaça chamou a atenção de moradores. Pequenas explosões também puderam ser ouvidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 07h50, e foi controlado um pouco depois das 10h. Ainda segundo a corporação, não há informações sobre vítimas ou pessoas feridas no local.

O prédio atingido abrigava diversas lojas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia já está no local.