Nas redes sociais, alguns internautas comemoraram, mas uma parte se mostrou contrária à flexibilização - Fabio Costa

Nas redes sociais, alguns internautas comemoraram, mas uma parte se mostrou contrária à flexibilizaçãoFabio Costa

Publicado 07/11/2021 15:08 | Atualizado 07/11/2021 15:15

Rio - Desde 2019, alguns relógios de celulares adiantaram automaticamente em uma hora, apesar de não haver sem a entrada do horário de verão, extinto pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no início do governo. Na madrugada deste sábado, 6, internautas publicaram em redes sociais que seus relógios persistem alterando o horário.



"Final de 2021 e meu celular ainda muda as horas para um horário de verão que não existe mais", afirmou um usuário que enfrentou a falha na madrugada deste domingo, 7. Nas redes sociais, dezenas de pessoas reclamaram do problema.



"Meu celular entrou em horário de verão e não quer mudar de jeito nenhum", disse outro usuário.

e meu celular que do nada atualizou pro horário de verão kkkkk deu 1 hora da manhã eu fiquei que — Jones (@joaocrs_) November 7, 2021