Publicado 07/11/2021 17:05 | Atualizado 07/11/2021 17:06

Fortaleza - Um policial militar matou o vizinho, Diogo Lima dos Santos, de 18 anos, a tiros, neste sábado (7), em Fortaleza. O subtenente Reginaldo Alves, autor dos disparos, teria se irritado com o sol alto da casa ao lado, no bairro Paupina. As informações são do Uol.



Os disparos também atingiram uma outra pessoa, de 26 anos, que não foi identificada.

O policial estava de folga no momento do crime. Ele erá investigado por homicídio seguido de lesão corporal.

"Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local. Testemunhas foram ouvidas e as equipes da Polícia Civil seguem com as investigações sobre o caso", disse a Polícia Civil em nota.

Após fazer os disparos, o subtenente, que estava de folga, se trancou em casa e ameaçou cometer suicídio caso os policiais decidissem invadir o imóvel. Ele se entregou após quase duas horas de negociação.