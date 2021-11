Filiação ocorreu na manhã desta quarta-feira (10) em Brasília - Reprodução

Publicado 10/11/2021 12:31 | Atualizado 10/11/2021 13:22

Brasília - O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sergio Moro oficializou nesta quarta-feira, 10, a filiação ao Podemos. O evento de formalização ocorreu em Brasília.

A filiação se dá em menos de um ano para as eleições presidenciais no ano que vem. Durante o evento, o ex-juiz não anunciou se irá disputar o cargo para presidente, mas o tom foi de 'futuro presidente da República'.

Durante o discurso de filiação, o ex-juiz tocou em vários temas, como economia, segurança pública e meio ambiente. Moro afirmou que quer construir um Brasil do futuro e citou quais prioridades pretende focar no ano que vem.

"Precisamos nos unir em torno de um projeto que tenha pelo menos as seguintes linhas essenciais: combater a corrupção como meio de viabilizar as reformas, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades,

controlar a inflação, preservar a responsabilidade fiscal, fomentar o emprego e o desenvolvimento sustentável, prover serviços de saúde, educação e segurança de qualidade, proteger a família, cultivar as

liberdades e o respeito com o próximo e com o diferente. Tudo está conectado. Todos estamos juntos", disse ele.

O ex-juiz também fez um pronunciamento voltado ao combate à corrupção. Ele fez questão de afirmar que o seu desejo era de ter continuado atuado como ministro no governo Bolsonaro para fazer as correções de "dentro para fora". "Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não o fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção, mas, para isso, eu precisava do apoio do governo e esse apoio me foi negado", disse ele.

Ao discursar, Moro também complementou sobre a união com pessoas com opiniões contrárias para juntos construir um Brasil igual para todos. "Nossas únicas armas serão a verdade, a ciência e a justiça. Trataremos a todos com caridade e sem malícia. Respeitaremos aqueles que gostam e aqueles que não gostam de nós. O Brasil é de todos os brasileiros e nosso caminho jamais será o da mentira, das verdades alternativas ou de fomentar divisões ou agressões de brasileiro contra brasileiro", afirmou.



Moro ganhou visibilidade nacional como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba durante a Operação Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção e desvio de recursos públicos envolvendo a Petrobras.



“Eu sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato, que a corrupção seria coisa do passado e que o interesse da população seria colocado em primeiro lugar. Isso não aconteceu", disse Moro.

Ao final, o ex-juiz disse que a partir de hoje recomeçará um trabalho para Brasil justo para todos. "Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. Ninguém irá roubar o futuro do povo brasileiro. Estou, portanto, recomeçando hoje, à disposição de vocês, por um Brasil justo para todos. Muito obrigado”, finalizou.