Taxa de vacinação, se tratando da população acima de 18 anos, é superior aos 90% - Divulgação

Taxa de vacinação, se tratando da população acima de 18 anos, é superior aos 90%Divulgação

Publicado 10/11/2021 13:05 | Atualizado 10/11/2021 13:09

O estado de São Paulo atingiu a marca de 70,96% da população totalmente imunizada contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 10, número que representa 32,8 milhões de pessoas. Se tratando da população acima de 18 anos, a taxa é superior aos 90%.

Dessa forma, o estado se torna o primeiro do país a atingir esta marca, a frente do Mato Grosso do Sul, que já completou o esquema vacinal em 65,29% da população. Em terceiro lugar aparece o Rio Grande do Sul, com 62,43% das pessoas imunizadas contra o coronavírus.

O estado de São Paulo vacinou o primeiro morador do país no dia 17 de janeiro e chega aos 70% quase dez meses depois.

No Brasil, a porcentagem de pessoas completamente vacinadas com duas doses ou com o imunizante de dose única é de 56,52% - mais de 120 milhões de brasileiros. Já os que tomaram ao menos uma dose são 156 milhões, número que representa 73% da população.