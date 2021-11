Pertences de Marília Mendonça e de outros passageiros que estavam no avião foram recolhidos e listados pela PM - Reprodução/Carlos Eduardo Alvim/TV Globo

Publicado 10/11/2021 10:37 | Atualizado 10/11/2021 10:50

Um policial militar identificado como Marcio Pereira da Silva precisou disparar tiros de borracha contra quatro pessoas após elas tentarem furtar os pertences encontrados no avião que levava a cantora Marília Mendonça, na madrugada do último sábado, 6, após o acidente em Caratinga, Minas Gerais

Segundo informações da TV Globo, uma ocorrência foi feita para registrar a tentativa de furto dos pertences. O documento relata que o grupo desceu um morro com uma lanterna, no local onde estavam os destroços da aeronave, para tentar levar os itens. No entanto, três policiais ficaram de plantão para preservar a cena do acidente e deram ordens para que eles parassem.

Porém, os suspeitos não respeitaram a determinação dos oficiais e neste momento foram feitos os disparos. Após a reação dos PMs, os quatro fugiram e não se sabe se chegaram a ser atingidos. No avião, foram encontradas malas, joias, celulares, carteiras, crachás e outros itens. A capa do violão da cantora, que aparece nas imagens, não foi listada entre os objetos encontrados pela corporação.