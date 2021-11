Homem teria procurado o posto de vacinação fora da data correta para aplicação da sua dose do imunizante - Reprodução/internet

Publicado 11/11/2021 12:30 | Atualizado 11/11/2021 12:58

Pará - Um enfermeiro foi agredido com soco no rosto por um homem que teria procurado o posto de vacinação no dia incorreto para a aplicação da doses contra a Covid-19. O caso aconteceu em um shopping no centro de Belém, no Pará, na terça-feira.

De acordo com a Rede Liberal, o homem teria procurado o posto de vacinação fora da data correta para aplicação da sua dose do imunizante. Após ser informado que deveria retornar outro dia, de acordo com o calendário previsto pela prefeitura, o homem se descontrolou. Ao perceber que estava sendo filmado, o homem agrediu o profissional de saúde.

Nesta quarta-feira, 10, a polícia informou que já identificou o agressor e abriu um inquérito para apurar o caso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) afirmou que a pessoa que agrediu um dos profissionais envolvidos na campanha de vacinação de Belém foi mantida em uma sala do ponto de vacinação até a chegada da polícia, que o levou à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

O Shopping Pátio Belém também se manifestou e informou que “nada justifica a atitude do agressor contra o profissional de saúde”. O estabelecimento disse também que “a segurança, organização, orientação e coordenação dos locais de vacinação, são de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma)".