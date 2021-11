Ônibus da linha 6120 com marcas de sangue, após Marcelo Nascimento Mendes, de 30 anos, invadir e esfaquear quatro pessoas, na BR 040 - Danilo Girundi/ TV Globo

Publicado 12/11/2021 17:02

Belo Horizonte - Marcelo Nascimento Mendes, de 30 anos, foi preso no início da tarde desta sexta-feira, 11, após ser suspeito de realizar um ataque a faca dentro de um ônibus em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na ocorrência, uma mulher de 43 anos morreu e outros três homens ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a arma utilizada no crime foi apreendida. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. As vítimas e o suspeito não se conheciam.

"Tudo indica que tenha sido um crime aleatório. Ele disse que estava sendo perseguido e apresentava uma fala desconexa", afirmou o tenente Francisco Amorim Lobo, responsável pelo caso.

Ainda segundo a PM, Marcelo teria entrado no ônibus, pagou a passagem e se sentou ao lado da primeira vítima e em seguida a atacou. Ela foi identificada como Débora Rodrigues Maciel, de 43 anos.

Logo após esse primeiro ataque, outros passageiros tentaram defendê-la, mas outros três homens também foram esfaqueados. A enfermeira não resistiu e morreu.



As vítimas estavam no ônibus da linha 6120, enquanto passava pela BR-040, quando foram esfaqueadas.

Logo após o ataque, o agressor desceu do veículo e tentou fugir, roubando uma moto.



As vítimas foram socorridas por equipes da Via 040. De acordo com a polícia, um ferido foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, em Contagem. Já os outros dois, em estado grave, para o Hospital Municipal da cidade, às 15h, o hospital informou que um deles teve alta.

"Eu estava indo trabalhar, aí, do nada, o cara começou a esfaquear a mulher. Quando eu levantei, ele deu uma facada nas minhas costas. Eu corri e ele correu atrás de mim. Foi quando eu vi a viatura. E ele rendeu o motoqueiro", disse Lucas Alves, um dos feridos.

Os bombeiros da região auxiliaram nos primeiros socorros das vítimas. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.