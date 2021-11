Tratamentos foram feitos sem autorização ou informação dada a pacientes - Reprodução

Publicado 12/11/2021 18:07 | Atualizado 12/11/2021 18:08

O Ministério da Saúde autorizou, nesta sexta-feira, 12, a consulta pública do estudo sobre tratamento de Covid-19, analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec). O documento foi assinado pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto.

De acordo com autorização divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta, o texto traz orientações contra o uso da cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros medicamentos sem eficácia no tratamento da Covid-19 em pacientes hospitalizados por causa da doença.



"Alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles: hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, colchicina e plasma convalescente. A ivermectina e a associação de casirivimabe + imdevimab não possuem evidência que justifiquem seu uso em pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados nessa população", afirma o texto.



A consulta pública estará disponível por dez dias e poderá ser realizada por qualquer pessoa na página da Conitec. Ela deve ser aberta na terça-feira, 16, dia útil seguinte à publicação no DOU, já que na próxima segunda-feira, 15, é feriado. Em seguida, a comissão vai se reunir novamente, avaliar as contribuições e fechar as diretrizes. O documento final será enviado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que vai definir se o kit será ou não incorporado no Ministério da Saúde.