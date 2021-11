Brasil

Barroso suspende parte da portaria que impedia demissão de quem se recusou a vacinar contra a covid-19

Dessa forma, o ministro do STF define que os empresários poderão exigir o comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única do imunizante contra o coronavírus

Publicado 12/11/2021 17:33 | Atualizado há 2 horas