Geraldo Alckmin - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/11/2021 20:24 | Atualizado 12/11/2021 20:26

São Paulo - O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira que se sente "honrado" com a lembrança de seu nome para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa das eleições do ano que vem. Entretanto, o político afirmou que a decisão sobre sua candidatura não é algo que será feito agora.

"Já disseram que vou ser candidato ao Senado, a governador, a vice-presidente. Vamos ouvir. Fico muito honrado da lembrança do meu nome", declarou.

Alckmin negou que tenha diferenças invencíveis com Lula e frisou que política precisa ser feita com civilidade, além de ter apreço pela democracia.