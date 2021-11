Placas que sugerem relação entre mulheres e Satanás causam polêmica - Reprodução TV Anhanguera

Publicado 12/11/2021 20:39

Goiania - A instalação de placas com conteúdos moralistas instaladas em Miranápolis, povoado de Anápolis, em Goiás, vem causando polêmica. As mensagens colocadas na região, que possui diversos mosteiros e igrejas, ligam mulheres e bebidas a Satanás. As informações são da TV Anhanguera.

"A mulher que usa roupa curta, transparente e decotada é amiga de Satanás", diz uma das frases. "A bebida alcoólica é urina do capeta”, está escrito em outra placa. "O padre que promove barulho é amigo do capeta", diz uma terceira.

Após a repercussão, a Diocese de Anápolis informou que não tem relação com as mensagens. Já a Prefeitura do município ainda não se pronunciou sobre o caso.