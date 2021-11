Assaltantes levaram carro e cachorro de barbeiro na capital paulista - Reprodução

Publicado 17/11/2021 12:01 | Atualizado 17/11/2021 12:02

São Paulo - Um homem foi espancado e teve seu cachorro de estimação levado durante um assalto que aconteceu na noite desta terça-feira, 16, na região da Guarapiranga, Zona Sul de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima é abordada ao chegar em casa de carro, enquanto os vizinhos gritam e os bandidos fogem com o carro.

Assista:

Em São Paulo, criminosos assaltam barbeiro na porta de casa e fogem levando carro com o cachorro da família. A vítima foi agredida pelos bandidos e precisou que ser hospitalizada. #PortaliG pic.twitter.com/P6aS3GEQfi — Portal iG (@iG) November 17, 2021

"Foi um susto muito grande de ver o rapaz caído e a gente tentando socorrer e a dona perguntando pelo cachorro. Provavelmente deveria ter uns 6 porque tinha carro e tinha moto", afirmou uma testemunha em entrevista ao programa Bom Dia SP, da TV Globo. Segundo os relatos, pelo menos seis criminosos estavam envolvidos.

A esposa do motorista, que também estava no carro, contou que só se deu conta da situação quando viu o marido sendo agredido. "Um batendo no meu marido, o outro já entrando no carro, o outro entrou do outro lado e eu gritando para poder tirar o cachorro. Desce o cachorro, desce o cachorro e os vizinhos todos gritando. Foi assim, uma cena de terror", disse. Após o ocorrido, o homem precisou ser levado ao hospital com vários ferimentos.

O cachorro do casal, um yorkshire de 7 anos chamado Thor, ainda não foi localizado "Ele é um filho para gente, nosso bichinho assim que a gente trata com o maior amor e eu estou desesperada e ele também está no hospital desesperado ligando a todo tempo perguntando...e a gente o que mais quer agora é recuperar o nosso cachorro que é o Thor", concluiu a mulher.