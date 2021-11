Brasil

TRF-4 mantém multa de R$ 2 mi a fazendeiro por queimada em 500 hectares na Bahia

Área queimada foi flagrada pelo satélite do Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros durante operação de fiscalização do Ibama

Publicado 18/11/2021 18:58 | Atualizado há 2 horas