Um novo ato foi realizado no local; com tinta preta, a escultura foi marcada com inscrições como "taxar os ricos" - Reprodução/Twitter

Um novo ato foi realizado no local; com tinta preta, a escultura foi marcada com inscrições como "taxar os ricos"Reprodução/Twitter

Publicado 18/11/2021 20:16 | Atualizado 18/11/2021 20:21

São Paulo - Integrantes da ONG SP Invisível organizaram um churrasco para pessoas em situação de rua em frente ao Touro de Ouro da Bolsa de Valores, no Centro de São Paulo, na noite de quarta-feira, 17. A organização não governamental, comprou a carne, preparou o churrasco e o distribuiu também para ambulantes que estavam passando pelo local em forma de protesto.



De acordo com informações do G1, o cofundador da ONG disse que a simbolização do touro é uma mais a realidade é outro. "Falam que o Touro simboliza o progresso e a economia melhorando, mas essa não é a verdade. A verdade é que aumentou o número de pessoas morando na rua, desempregadas, mais pessoas estão passando fome e precisando de comida", afirma Vinicius Lima, cofundador da SP Invisível.



"O preço da carne no mercado aumentou, está tudo muito caro. Enquanto o Touro sinaliza um progresso, esse progresso de fato não existe, estamos vivendo um retrocesso", completa Vinicius Lima.

Protestos

A escultura inspirada no Touro de Wall Street que foi instalada em frente à Bolsa de Valores brasileira (B3) na terça-feira (16) e está sendo alvo de protestos desde a inauguração.

Na quarta-feira (17), pela manhã, um grupo colou cartazes na escultura. A ação aconteceu por volta de 6h30 e levou cerca de 5 minutos. Um segurança da B3 tentou impedir a ação. Dez minutos depois, um caminhão da limpeza urbana passou para limpar a Rua 15 de novembro, retirando os cartazes. Na noite da quarta, houve o churrasco.

E na manhã desta quinta-feira (18), um novo ato foi realizado no local: com tinta preta, a escultura foi marcada com inscrições como "taxar os ricos". Em nota, o Movimento Juntos, autor da intervenção, disse que "seguiremos buscando expor a contradição entre a existência de bilionários enquanto o povo vive à procura de ossos de boi e carcaças de frango".