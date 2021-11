Jogador de vôlei Maurício Souza e presidente Jair Bolsonaro chegaram juntos ao cercadinho do Palácio da Alvorada - Reprodução de vídeo

Publicado 22/11/2021 13:51 | Atualizado 22/11/2021 13:59

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levou, na manhã desta segunda-feira, 22, o jogador de vôlei Maurício Souza ao cercadinho do Palácio da Alvorada, em Brasília, onde o chefe do Executivo costuma conversar com os seus apoiadores. O atleta foi demitido do Minas Tênis Clube, no último dia 27 de outubro, após fazer um comentário homofóbico em uma rede social sobre a bissexualidade do novo Super-Homem.

"Alguém conhece esse cara aqui, ó?", brincou Bolsonaro no momento em que o jogador, que é apoiador declarado dele, saía do carro. "Vou ensinar o Maurício a jogar vôlei, que ele está meio devagar", acrescentou o presidente.

Relembre o caso

A polêmica começou quando a DC Comics anunciou, no dia 11 de outubro, que o filho de Clark Kent, o novo Super-Homem, descobrirá que é bissexual nas próximas edições da HQ. As declarações homofóbicas de Maurício Souza sobre a orientação sexual do super-herói tomaram uma enorme e negativa proporção nas redes sociais. Os patrocinadores se manifestaram contra o posicionamento do atleta e cobraram uma punição do Minas.

"Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar...", publicou o jogador, que ainda criticou a decisão tomada pela TV Globo de usar pronome neutro nas novelas. O caso não foi bem-visto entre os companheiros de equipe e patrocinadores, que exigiram do clube "medidas cabíveis".