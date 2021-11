Bolsonaro deve ser um dos agraciados com a condecoração, a partir de uma indicação feita pelo deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) - AFP

Publicado 24/11/2021 11:06 | Atualizado 24/11/2021 12:28

O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira, 24, sua filiação ao Partido Liberal (PL) no próximo dia 30, uma terça-feira, conforme anunciado no dia 23 pela legenda. "Está tudo certo", afirmou o chefe do Executivo enquanto se dirigia, a pé, do Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados para participar da cerimônia de entrega da medalha Mérito Legislativo 2021.



Bolsonaro deve ser um dos agraciados com a condecoração, a partir de uma indicação feita pelo deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Nesta terça-feira, o partido já havia confirmado a filiação de Bolsonaro. Em comunicado, o PL diz que a definição da data "é produto do encontro" ocorrido entre Bolsonaro e o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Os dois chegaram a um acordo após discordâncias em relação às alianças estaduais do partido .

Semanas atrás, Valdemar havia até anunciado uma primeira data para essa filiação, que seria na segunda-feira, 22. Já Bolsonaro dizia que a situação estava 99% acertada.

O principal conflito era o palanque do partido em São Paulo. No âmbito estadual, o plano do PL era apoiar a eventual candidatura do hoje vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Mas além de ser filiado ao PSDB, Garcia é aliado do governador João Doria (PSDB), um dos principais adversários políticos de Bolsonaro.