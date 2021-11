Após ficar sem água em casa, homem é preso por tentar esfaquear porteiro - Reprodução

Publicado 24/11/2021 13:15 | Atualizado 24/11/2021 13:20

Brasília - Um homem foi preso pela polícia do Distrito Federal após tentar esfaquear o porteiro do próprio depois de ter a água de casa cortada por falta de pagamento. Uma câmera de segurança registrou a ação do homem, que fica na porta da guarita tentando dar os golpes. O vídeo foi usado pela polícia para justificar a prisão.



Segundo as investigações da Polícia Civil de Goiás, o crime foi praticado no dia 23 de outubro. Ainda segundo a corporação, depois do corte da água, o morador passou a ameaçar de morte o porteiro e chegou a ir até o apartamento do funcionário, que mora no mesmo condomínio.

Em seguida, o morador desceu até à portaria, depois de não encontrar o porteiro no apartamento dele, tentou esfaqueá-lo e, em seguida, fugiu.

"A vítima conseguiu se defender com uma barra de ferro, não tendo sido atingida pelo morador, o qual, ao tomar ciência da aproximação de policiais no condomínio, se escondeu, fugindo do local em seguida", diz um trecho do boletim de ocorrência registrado.

O suspeito, de acordo com a Polícia Civil, foi encaminhado para o presídio da cidade, e o caso segue em investigação.