Policial é preso após atirar em homem que entrava no próprio carro no DF - Reprodução

Policial é preso após atirar em homem que entrava no próprio carro no DF Reprodução

Publicado 29/11/2021 10:41

Brasília - Um policial militar do Distrito Federal foi preso após efetuar disparos com uma arma de fogo em um rapaz que abria o próprio carro na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirantes. De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, o agente de segurança encontrava-se embriagado e portava duas armas de fogo. O caso aconteceu no último sábado, 27.

Segundo o Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30, após testemunhas afirmarem ouvir disparos de arma de fogo na proximidade do Corpo de Bombeiros, na 3ª Avenida. Pessoas que estiveram na cena do crime, afirmaram que o policial confundiu um rapaz que entrava no próprio carro com um furto e realizou um disparo na sua direção. A vítima não foi atingida pois tropeçou e caiu pouco antes do tiro.

Outros três disparos aleatórios foram realizados antes que o agente fosse contido por testemunhas. O militar foi conduzido para o presídio militar e suas armas foram apreendidas.