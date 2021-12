André Mendonça é sabatinado pela CCJ nesta quarta-feira - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 01/12/2021 11:18

Brasília - Depois de quase cinco meses da indicação do presidente Jair Bolsonaro (PL), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta quarta-feira, 1, a sabatina de André Mendonça. Pastor evangélico e ex-advogado-geral da União, Mendonça está sendo avaliado para ocupar a vaga que foi aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) em junho, após a aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello. A relatora da ocasião, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), afirmou que ele cumpre os requisitos constitucionais para ser admitido no cargo. A expectativa é que, mesmo com o placar aprovado, o designado de Bolsonaro seja aprovado.

