Marcos Corrêa/PR

Publicado 01/12/2021 13:02

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse nesta terça-feira, 1º, que um flanelinha no Leblon pode ganhar até R$ 4 mil por mês. A afirmação foi proferida no painel no 93º Encontro Nacional da Indústria de Construção. Segundo o ministro, os níveis de informalidade no país devem levar em conta as diferenças regionais.

"Um flanelinha no Leblon ganha R$ 3 mil, R$ 4 mil por mês. O flanelinha, mas alguém em Jucurutu, no interior [Rio Grande do Norte] que trabalha tangendo animais, ganha R$ 200. É uma realidade completamente diferente. As pessoas têm que compreender isso para poder entender o país", afirmou o ministro.

Marinho também declarou que no Brasil sempre houve um grande volume de trabalhadores na informalidade. "Isso não é nenhuma novidade".

Para o ministro, a pandemia em 2020 levou cada vez mais pessoas a buscar um trabalho com carteira assinada. "Essa grande massa de pessoas que trabalhavam na informalidade, pela falta de circulação de pessoas, correu para a formalidade, por uma questão de sobrevivência".

A fala de Marinho coincide com um dado divulgado também nesta terça pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o instituto, houve crescimento no contingente de trabalhadores por conta própria (3,3%). São 25,5 milhões de pessoas nessa categoria, o maior número desde o início da série histórica da pesquisa. Esse quantitativo inclui os trabalhadores que não têm CNPJ, que cresceram 1,9% frente ao último trimestre. Com isso, a taxa de informalidade chegou a 40,6% da população. São 38 milhões de trabalhadores nessa situação.

O ministro também se filiou ao PL nesta terça-feira junto com o presidente Jair Bolsonaro e pretende concorrer nas eleições do próximo ano.